сотрудник в call-center

Требуется человек в call center, обзванивать нужно на русском языке.
-график с 10 до 17 часов с понедельника по пятницу
Обязанности:
-звонки уже существующим и потенциальным клиентам
-обработка входящих звонков
-коммуникация с клиентами по электронной почте
-сбор и обработка заявок
Требования:
-знание русского
-ответственность, грамотная речь
Работа в офисе в Праге.
Вознаграждение от 18 000 Крон за 450 дозвонов в месяц. В состав вознаграждения входит фиксированная оплата труда (18.000) и бонус 5% от объема продаж. Мы не ограничиваем ваш максимум, вы зарабатываете продавая.
Allaberdina Adel
allaberdina@itaca.cz
774370117