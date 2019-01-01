Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.6
USD
22.47
RUB
0.36
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
Подобные вакансии
Оператор-кассир
INFOBUS
Praha 9

сотрудник в call-center

Размещено Сегодня 11:47
Тип занятости
Полный день
Профессия
Оператор call-центра
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
18 000 CZK
Компания
Itaca Business Incubator SE
Описание

Требуется человек в call center, обзванивать нужно на русском языке.
-график с 10 до 17 часов с понедельника по пятницу
Обязанности:
-звонки уже существующим и потенциальным клиентам
-обработка входящих звонков
-коммуникация с клиентами по электронной почте
-сбор и обработка заявок

Требования

Требования:
-знание русского
-ответственность, грамотная речь

Условия

Работа в офисе в Праге.
Вознаграждение от 18 000 Крон за 450 дозвонов в месяц. В состав вознаграждения входит фиксированная оплата труда (18.000) и бонус 5% от объема продаж. Мы не ограничиваем ваш максимум, вы зарабатываете продавая.

Контакты:

Allaberdina Adel

allaberdina@itaca.cz

774370117



Мобильная версия