сотрудник в call-center

Описание

Требуется человек в call center, обзванивать нужно на русском языке.

-график с 10 до 17 часов с понедельника по пятницу

Обязанности:

-звонки уже существующим и потенциальным клиентам

-обработка входящих звонков

-коммуникация с клиентами по электронной почте

-сбор и обработка заявок