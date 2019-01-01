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Контролер (рабочий склада) на склад с автодеталями в Здибы

Размещено Сегодня 12:05
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
130 CZK
Компания
Karnivores s.r.o.
Описание

В Здибы, 15 минут автобусом со станции метро Kobylisy, на склад с автодеталями нужны работники, работа (контроль качества) дневные, ночные смены, 12 часов, выходные и ночные доплата 10 крон, зарплата от 130-150 крон на час, все официально. Знание чешского на разговорном уровне. Вакансия подходит только для граждан ЕС, трывалый, переходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ. A также много других вакансий… Tel./viber +420 776 569 453

Контакты:

Kiralova

officekarnivores@email.cz

Tel./viber +420 776 569 453



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