Контролер (рабочий склада) на склад с автодеталями в Здибы

Описание

В Здибы, 15 минут автобусом со станции метро Kobylisy, на склад с автодеталями нужны работники, работа (контроль качества) дневные, ночные смены, 12 часов, выходные и ночные доплата 10 крон, зарплата от 130-150 крон на час, все официально. Знание чешского на разговорном уровне. Вакансия подходит только для граждан ЕС, трывалый, переходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ. A также много других вакансий… Tel./viber +420 776 569 453