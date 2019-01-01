Описание

HR Менеджер

В международную компанию с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом требуется HR Manager.

Место работы: Praha – Nové Město.

График работы: с 09:00 до 17:30.

Языки: грамотный устный и письменный русский и чешский.

Основные обязанности:

Управление штатом: планирование найма и подбор сотрудников, ротация и продвижение, программы по сохранению ключевых сотрудников.

Организация адаптации новых сотрудников.

Опыт в рекрутинге от 2-х лет. Опыт в HR и умение выстраивать HR-процессы. Гибкость мышления и адаптивность.

Бенефиты: молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги.

Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu