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Менеджер по продажам со знанием русского языка

Размещено Сегодня 14:32
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продукту
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Менеджер по продажам со знанием русского языка
Международная компания с 11-летним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду менеджера по продажам со знание русского языка.
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы:с 09:00 до 17:30.
Языки:грамотный устный и письменный русский и чешский.
Возраст:до 35 лет.
Требование: высшее образование, коммуникабельность.
Бенефиты:комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, обучение, достойный уровень заработной платы.
Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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