Офис-менеджер
В международную компанию с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом требуется офис-менеджер на ресепшн, девушка до 30 лет.
Место работы:Praha – Nové Město.
График работы:с 09:00 до 17:30.
Языки:грамотный устный и письменный русский и чешский, английский.
Обязанности:
Выполнение служебных поручений.
Организация приема посетителей, планирование встреч.
Административно-хозяйственное обеспечение.
Прием, отправка корреспонденции.
Ведение документооборота.
Деловая переписка.
Требования:
Владение русским, английским и чешским языками.
Умение писать грамотно тексты на разные темы.
Приятная, опрятная внешность.
Пунктуальность, ответственность, исполнительность.
Коммуникабельность, вежливость, приветливость.
Уверенный пользователь ПК.
Высшее образование, можно бакалавр.
Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.
Резюме (с фото) отправлять на эл. почту: cv@msmacademy.eu
Колесник Евгений
cv@msmacademy.eu