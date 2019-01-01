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Международынй Союз Молодежи

Финансист

Размещено Сегодня 14:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Финансовый менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Финансист
В международную компанию с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом требуется финансист для ведения финансов, фактурации, контроля, административы.
Место работы:Praha – Nové Město.
График работы:с 09:00 до 17:30.
Языки:грамотный устный и письменный русский и чешский, английский является преимуществом.
Бенефиты:достойный уровень заработной платы, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.
Резюме (с фото) отправлять на адрес: cv@msmacademy.eu

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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