Web-разработчик

WordPress Web-Developer
Место работы:Praha – Nové Město.
График работы:с 10:00 до 19:00.
Возможен гибкий график работы.
Языки:русский, английский (B1).
Обязанности:
Развитие сайтов на базе CMS WordPress
Постоянная поддержка и модернизация существующих проектов
Требования:
Глубокое понимание CMS WordPress (функций, хуков, основных плагинов). Умение писать плагины и темы под WordPress.
Уверенное знание препроцессора SAAS.
Оптимизация быстродействия существующих скриптов.
Понимание базовых принципов SEO, с точки зрения разработки.
Уверенное Знание JavaScript, jQuery, Ajax, MySQL;
Опыт веб-разработки на WordPress не менее 3-х лет
Наличие не менее 5х проектов в онлайне на базе WordPress, в разработке которых вы принимали участие;
Опыт работы с менеджерами пакетов, сборщиками (webpack, npm).
Умение самостоятельно находить решения и достигать поставленных целей; Умение эффективно выстраивать собственный рабочий процесс;
Фокус на саморазвитии, быстрое изучение нового материала, системное мышление;
Высокий уровень ответственности, дисциплины, автономности.
Бенефиты:комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, возможность повышать свои знания у других IT специалистов.
Резюме (с фото) отправлять на адрес: cv@msmacademy.eu
Колесник Евгений
cv@msmacademy.eu