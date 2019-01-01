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Praha 1

строитель

Размещено 04 июля 22:49
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
2 500 EUR
Компания
Mamuth
Описание

В строительную фирму срочно требуются строго строители-универсалы СТРОГО с опытом!

Официальное трудоустройство. Объекты во Франции. Платим наличкой или перевод на карту.
Работы: фасад, изоляция, гипсокартон, плитка, бетон. Только мужчин. Без проблем с алкоголем.
Принимаем как по рабочим визам так и по европейским документам (вид на жительство или паспорт европы : граждане Прибалтики, Румынии, Чехии и др).
По биометрическим паспортам не принимаем!
Посредников просьба не беспокоить, работаем напрямую!
Прямой работодатель. Жильё предоставляется. Рабочий транспорт и инструмент предоставляется.
Зарплата от 1500 до 3000 евро в месяц и выше в зависимости от объёма работ и опыта!
Контакт: viber/whatsapp/telegram

Контакты:

Mamuth

mamuthcz@gmail.com

+33645140021



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