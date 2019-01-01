Описание

В строительную фирму срочно требуются строго строители-универсалы СТРОГО с опытом!

Официальное трудоустройство. Объекты во Франции. Платим наличкой или перевод на карту.

Работы: фасад, изоляция, гипсокартон, плитка, бетон. Только мужчин. Без проблем с алкоголем.

Принимаем как по рабочим визам так и по европейским документам (вид на жительство или паспорт европы : граждане Прибалтики, Румынии, Чехии и др).

По биометрическим паспортам не принимаем!

Посредников просьба не беспокоить, работаем напрямую!

Прямой работодатель. Жильё предоставляется. Рабочий транспорт и инструмент предоставляется.

Зарплата от 1500 до 3000 евро в месяц и выше в зависимости от объёма работ и опыта!

Контакт: viber/whatsapp/telegram