В строительную фирму срочно требуются строго строители-универсалы СТРОГО с опытом!
Официальное трудоустройство. Объекты во Франции. Платим наличкой или перевод на карту.
Работы: фасад, изоляция, гипсокартон, плитка, бетон. Только мужчин. Без проблем с алкоголем.
Принимаем как по рабочим визам так и по европейским документам (вид на жительство или паспорт европы : граждане Прибалтики, Румынии, Чехии и др).
По биометрическим паспортам не принимаем!
Посредников просьба не беспокоить, работаем напрямую!
Прямой работодатель. Жильё предоставляется. Рабочий транспорт и инструмент предоставляется.
Зарплата от 1500 до 3000 евро в месяц и выше в зависимости от объёма работ и опыта!
Контакт: viber/whatsapp/telegram
Mamuth
mamuthcz@gmail.com
+33645140021