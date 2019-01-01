Оператор на производстве

Описание

Контроль качества на предприятии MAGNA

Необходимые документы: паспорт Евросоюза, ПМЖ,рабочая карта

Дата выхода на работу: набор каждый понедельник

Место работы: české velenice CR

Зарплата: 130 крон/час грубого+ приплатки:

пресчасы +25 % (8 часов оплачивается по 130 грубыми и 4 часа +25%)

ночные +25%( с 22-06)

работа в выходные +50%

праздники +100 %

грубая зп 37927 крон (21 рабочий день по 11,5 часов + 1 Суббота 7,5 часов)

купоны на еду в размере 40 крон

Опыт работы: не требуется

Количество рабочих часов: около 250 часов в месяц ( 8/12 часов в день)

Проживание: квартиры, предоставляется бесплатно

Пол сотрудников: мужской, женский

Дополнительная информация: знание чешского языка не обязательно.