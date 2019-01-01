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Оператор на производстве
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Оператор на производстве

Размещено Сегодня 13:59
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Jihočeský kraj
Город
České Budějovice
Заработная плата
28 200 CZK
Компания
STEELEMENT
Описание

Контроль качества на предприятии MAGNA

Необходимые документы: паспорт Евросоюза, ПМЖ,рабочая карта

Дата выхода на работу: набор каждый понедельник
Место работы: české velenice CR
Зарплата: 130 крон/час грубого+ приплатки:
пресчасы +25 % (8 часов оплачивается по 130 грубыми и 4 часа +25%)
ночные +25%( с 22-06)
работа в выходные +50%
праздники +100 %
грубая зп 37927 крон (21 рабочий день по 11,5 часов + 1 Суббота 7,5 часов)
купоны на еду в размере 40 крон

Опыт работы: не требуется

Количество рабочих часов: около 250 часов в месяц ( 8/12 часов в день)
Проживание: квартиры, предоставляется бесплатно
Пол сотрудников: мужской, женский

Дополнительная информация: знание чешского языка не обязательно.

Контакты:

Трегубова Марина

trehubova.m@seznam.cz

+420778509751



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