Менеджер по продажам со знанием английского языка

Описание

Международная компания с 11-летним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду менеджера по продажам со знанием английского языка. Обучение, достойный уровень заработной платы, дружный коллектив.

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы:с 09:00 до 17:30

Языки:грамотный устный и письменный русский и английский (С1).

Возраст:до 35 лет.

Требование:высшее образование, коммуникабельность.

Бенефиты:комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1.

Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu