Описание

В международную компанию с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом требуется финансист для ведения финансов, фактурации, контроля, административы.

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы: с 09:00 до 17:30.

Языки: грамотный устный и письменный русский и чешский, английский является преимуществом.

Бенефиты: достойный уровень заработной платы, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.

Резюме (с фото) отправлять на адрес: cv@msmacademy.eu