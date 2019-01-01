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Международынй Союз Молодежи
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Финансист
Международынй Союз Молодежи
Praha 1

Финансист

Размещено Вчера 17:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Финансовый менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В международную компанию с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом требуется финансист для ведения финансов, фактурации, контроля, административы.

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы: с 09:00 до 17:30.

Языки: грамотный устный и письменный русский и чешский, английский является преимуществом.

Бенефиты: достойный уровень заработной платы, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.

Резюме (с фото) отправлять на адрес: cv@msmacademy.eu

Контакты:

Евгений

cv@msmacademy.eu



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