Менеджер по продажам, Нимбурк (Nymburk, Středočeský kraj)

Описание

Если Вы живете в районе Нимбурка, Подебрад, Лисы над Лабем, владеете чешским и русским языком, хотите попробовать себя в области продаж, то наше предложение Вас точно заинтересует.

Если Вы живете в Праге, то возможно мы заинтересуем и Вас. Читайте дальше...

Компания TEMAC является ведущим производителем и дистрибьютором промышленных уплотнений. В нашу команду мы ищем коллегу, который будет отвечать за сотрудничество с нашими партнерами в странах СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан и другие) и в странах Балтии.

Мы предлагаем заработную плату от 20 000 ч. крон, ваучеры на питание (stravenky) , 5-дневный дополнительный отпуск (всего 25 дней).

Мы открыты для поиска наиболее подходящих условий для Вашей работы (возможность снизить рабочую ставку, возможность работать дома и т. д.).