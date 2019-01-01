Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.57
USD
22.76
RUB
0.36
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
01n 21 °C
Подобные вакансии
Менеджер по продажам со знанием английского языка
Международынй Союз Молодежи
Praha 1
Менеджер по продажам со знанием русского языка
Международынй Союз Молодежи
Praha 1
Менеджер по продажам со знанием английского языка
Международынй Союз Молодежи
Praha 1

Менеджер по продажам, Нимбурк (Nymburk, Středočeský kraj)

Размещено 19 июля 14:12
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Středočeský kraj
Город
Nymburk
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
TEMAC, a.s.
Описание

Если Вы живете в районе Нимбурка, Подебрад, Лисы над Лабем, владеете чешским и русским языком, хотите попробовать себя в области продаж, то наше предложение Вас точно заинтересует.
Если Вы живете в Праге, то возможно мы заинтересуем и Вас. Читайте дальше...
Компания TEMAC является ведущим производителем и дистрибьютором промышленных уплотнений. В нашу команду мы ищем коллегу, который будет отвечать за сотрудничество с нашими партнерами в странах СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан и другие) и в странах Балтии.
Мы предлагаем заработную плату от 20 000 ч. крон, ваучеры на питание (stravenky) , 5-дневный дополнительный отпуск (всего 25 дней).
Мы открыты для поиска наиболее подходящих условий для Вашей работы (возможность снизить рабочую ставку, возможность работать дома и т. д.).

Требования

Для нас главное знание русского и чешского языков, умение работать на компьютере (WORD, EXCEL, OUTLOOK], а главное мотивация.

Дополнительная информация

С нами Вы получите опыт работы со всеми этапами продаж (поиск новых деловых партнеров, ведение переговоров с существующими партнерами, участие в планировании продаж для выбранного региона). Мы обучим и научим Вас всему, что нужно для Вашей работы.

Контакты:

Marina Pojmanová

sekretariat@temac.cz

+420 724 127 536



Мобильная версия