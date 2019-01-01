Описание

Добрый день,

Ищу няню-домработницу для младенца на полную занятость, на долгий срок. Начало работы — январь 2020, место работы — Прага 5.

(Жилье не предоставляется).

Основные обязанности:

помощь по уходу за ребёнком,

помощь по дому: готовка, покупки, легкая уборка квартиры (основной уборкой квартиры будет заниматься уборщица),

сопровождение ребенка в командировках / отпусках.

Основные требования:

опыт работы с детьми,

педагогическое или медицинское образование будет плюсом,

Веселый и позитивный характер,

Терпеливость,

Самостоятельность и надежность,

Очень хорошие навыки общения с детьми,

Водительские права типа B — активное вождение,

Также большим плюсом бы были рекомендации с предыдущей работы няней или любой другой работы с детьми,

Русский язык на уровне носителя языка,

Чешский язык на коммуникативном уровне.

Ищу няню, которая очень любит детей, способна понять чувствительную детскую натуру и найти с ребёнком общий язык; кого-то, кто не считает, что воспитание ребенка должно проходить по принципу превосходства взрослого над ребенком, а наоборот способен видеть в ребёнке своего партнера, хоть и младшего и неопытного, и готов показать ему мир ☺.

Ищу няню, которая способна приспособиться к гибкому графику работы, не против отправиться с нами в командировку или путешествие, и имеет хорошие навыки вождения.

Предлагаю:

Солидную зарплату,

Приятную рабочую атмосферу,

Позитивное отношение.

В случае заинтересованности присылайте своё резюме с фотографией и кратким описанием себя на ikabsk@yahoo.com (пожалуйста присылайте своё резюме на чешском языке, какие-то грамматические ошибки или языковые недочеты не имеют для меня большого значения).

С нетерпением жду вашего письма или звонка.

С уважением,

Ivana Řeháková