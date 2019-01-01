Добрый день,
Ищу няню-домработницу для младенца на полную занятость, на долгий срок. Начало работы — январь 2020, место работы — Прага 5.
(Жилье не предоставляется).
Основные обязанности:
помощь по уходу за ребёнком,
помощь по дому: готовка, покупки, легкая уборка квартиры (основной уборкой квартиры будет заниматься уборщица),
сопровождение ребенка в командировках / отпусках.
Основные требования:
опыт работы с детьми,
педагогическое или медицинское образование будет плюсом,
Веселый и позитивный характер,
Терпеливость,
Самостоятельность и надежность,
Очень хорошие навыки общения с детьми,
Водительские права типа B — активное вождение,
Также большим плюсом бы были рекомендации с предыдущей работы няней или любой другой работы с детьми,
Русский язык на уровне носителя языка,
Чешский язык на коммуникативном уровне.
Ищу няню, которая очень любит детей, способна понять чувствительную детскую натуру и найти с ребёнком общий язык; кого-то, кто не считает, что воспитание ребенка должно проходить по принципу превосходства взрослого над ребенком, а наоборот способен видеть в ребёнке своего партнера, хоть и младшего и неопытного, и готов показать ему мир ☺.
Ищу няню, которая способна приспособиться к гибкому графику работы, не против отправиться с нами в командировку или путешествие, и имеет хорошие навыки вождения.
Предлагаю:
Солидную зарплату,
Приятную рабочую атмосферу,
Позитивное отношение.
В случае заинтересованности присылайте своё резюме с фотографией и кратким описанием себя на ikabsk@yahoo.com (пожалуйста присылайте своё резюме на чешском языке, какие-то грамматические ошибки или языковые недочеты не имеют для меня большого значения).
С нетерпением жду вашего письма или звонка.
С уважением,
Ivana Řeháková
Ivana Řeháková
ikabsk@yahoo.com