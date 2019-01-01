Оператор-кассир

В связи с расширением центра по обслуживанию клиентов, компания INFOBUS ищет ОПЕРАТОРА-КАССИРА в наш офис в центре Праги.
Обязанности:
Обслуживание клиентов;
Отправка денежных переводов;
Административная/офисная работа.
Требования к кандидатам:
Ответственность;Пунктуальность;
Исполнительность;
Знание ин. языков будет преимуществом;
Желание работать;
Легальное пребывание в ЧР;
Возможность работать по выходным.
Мы ждем именно тебя энергичного, инициативного, ответственного работника!
Если данная вакансия тебе по душе, ты разделяешь наши ценности и интересы, тогда не медли, и отправляй резюме с фотографией на почту job@infobus.eu!
Lilia Paulyshyn
job@infobus.eu
+420 246 093 242.