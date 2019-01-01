Оператор-кассир

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер по продажам, Продавец-кассир, Менеджер по работе с клиентами Регион Hlavní město Praha Город Praha 9 Заработная плата не указана Компания INFOBUS

Описание В связи с расширением центра по обслуживанию клиентов, компания INFOBUS ищет ОПЕРАТОРА-КАССИРА в наш офис в центре Праги.

Обязанности:

Обслуживание клиентов;

Отправка денежных переводов;

Административная/офисная работа.

Требования Требования к кандидатам:

Ответственность;Пунктуальность;

Исполнительность;

Знание ин. языков будет преимуществом;

Желание работать;

Легальное пребывание в ЧР;

Возможность работать по выходным.

Мы ждем именно тебя энергичного, инициативного, ответственного работника!