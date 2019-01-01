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Бухгалтер

Размещено Вчера 16:34
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Carlove
Описание

Бухгалтер с опытом управленческого учета на 3 дня в неделю!

Мы ищем волшебного гуру чисел в динамично развивающуюся компанию. Профиль деятельности компании обширный: аренда и прокат автомобилей, VIP-трансферы, покупка и продажа автомобилей. Мы по-настоящему любим нашу работу и уже 6 лет растем из года в год.

На постоянной основе требуется бухгалтер, который сможет взять под свой контроль все что связано с цифрами - навести порядок и поддерживать его, а именно вести не только финансовый, но и управленческий учет!

Гибкий рабочий график, неполная занятость (3 дня в неделю).
Достойная заработная плата по итогам собеседлования.

Из обязанностей:
• Ведение учета по всем юр. лицам;
• Ведение учета зарплат;
• Ведение управленческого учёта;
• Ведение и создание фактур, платежей, отчетностей;
• Ведение календаря платежей.

Если Вас заинтересовала данная вакансия, пришлите свое резюме на электронную почту galkin@carlove.cz с пометкой "Бухгалтер".

Покажите это объявление своим друзьям или знакомым, которым, возможно, эта вакансия могла бы быть интересна!

Контакты:

Евгений

galkin@carlove.cz



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