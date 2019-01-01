Описание

Бухгалтер с опытом управленческого учета на 3 дня в неделю!

Мы ищем волшебного гуру чисел в динамично развивающуюся компанию. Профиль деятельности компании обширный: аренда и прокат автомобилей, VIP-трансферы, покупка и продажа автомобилей. Мы по-настоящему любим нашу работу и уже 6 лет растем из года в год.

На постоянной основе требуется бухгалтер, который сможет взять под свой контроль все что связано с цифрами - навести порядок и поддерживать его, а именно вести не только финансовый, но и управленческий учет!

Гибкий рабочий график, неполная занятость (3 дня в неделю).

Достойная заработная плата по итогам собеседлования.

Из обязанностей:

• Ведение учета по всем юр. лицам;

• Ведение учета зарплат;

• Ведение управленческого учёта;

• Ведение и создание фактур, платежей, отчетностей;

• Ведение календаря платежей.

Если Вас заинтересовала данная вакансия, пришлите свое резюме на электронную почту galkin@carlove.cz с пометкой "Бухгалтер".

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