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Praha 1

Маркетолог

Размещено 12 августа 17:43
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
STYLEPROJECT
Описание

Профиль фирмы: продажа декоративных красок и штукатурок, обоев, декоративных молдингов для потолков, фресок. Оказание услуг по выполнению работ по проектированию и декорированию интерьеров.

Требования

Свободное владение чешским языком, одним из европейских (английский, итальянский). Русский приветствуется!
Свободное и уверенное пользование социальными сетями.
Умение создавать презентации в графических программах.
Знание основ маркетинга.
Умение собирать информацию и анализировать ситуацию на рынке декоративных материалов в Чехии.
Непринужденное поведение во время переговоров.
Личностные качества: мотивированность, открытость к инновациям.
Позитивный взгляд на окружающий мир.
Коммуникабельность. Обучаемость. Высокий уровень самодисциплины.
Возможна работа на неполный рабочий день.

Условия

Возможна работа на неполный рабочий день.

Контакты:

игорь Азарёнок

styleproject@seznam.cz

+420774771779



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