Маркетолог

Профиль фирмы: продажа декоративных красок и штукатурок, обоев, декоративных молдингов для потолков, фресок. Оказание услуг по выполнению работ по проектированию и декорированию интерьеров.

Требования

Свободное владение чешским языком, одним из европейских (английский, итальянский). Русский приветствуется!

Свободное и уверенное пользование социальными сетями.

Умение создавать презентации в графических программах.

Знание основ маркетинга.

Умение собирать информацию и анализировать ситуацию на рынке декоративных материалов в Чехии.

Непринужденное поведение во время переговоров.

Личностные качества: мотивированность, открытость к инновациям.

Позитивный взгляд на окружающий мир.

Коммуникабельность. Обучаемость. Высокий уровень самодисциплины.

Возможна работа на неполный рабочий день.