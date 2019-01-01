Маркетолог

Профиль фирмы: продажа декоративных красок и штукатурок, обоев, декоративных молдингов для потолков, фресок. Оказание услуг по выполнению работ по проектированию и декорированию интерьеров.
Свободное владение чешским языком, одним из европейских (английский, итальянский). Русский приветствуется!
Свободное и уверенное пользование социальными сетями.
Умение создавать презентации в графических программах.
Знание основ маркетинга.
Умение собирать информацию и анализировать ситуацию на рынке декоративных материалов в Чехии.
Непринужденное поведение во время переговоров.
Личностные качества: мотивированность, открытость к инновациям.
Позитивный взгляд на окружающий мир.
Коммуникабельность. Обучаемость. Высокий уровень самодисциплины.
Возможна работа на неполный рабочий день.
Возможна работа на неполный рабочий день.
игорь Азарёнок
styleproject@seznam.cz
+420774771779