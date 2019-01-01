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Международный Союз Молодежи

HR Менеджер

Размещено Сегодня 12:51
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по персоналу
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В международную компанию с многолетним опытом в сфере образования за рубежом (с 2007 года) требуется HR Manager.
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы: с 09:00 до 17:30.
Языки: грамотный устный и письменный русский и чешский.

Основные обязанности:
Управление штатом: планирование найма и подбор сотрудников, ротация и продвижение, программы по сохранению ключевых сотрудников.
Организация адаптации новых сотрудников.
Опыт в рекрутинге от 2-х лет. Опыт в HR и умение выстраивать HR-процессы. Гибкость мышления и адаптивность.
Бенефиты: молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги.
Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu

Контакты:

Евгений

cv@msmacademy.eu



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