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Международный Союз Молодежи
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Международный Союз Молодежи
Praha 1

Web-разработчик

Размещено Сегодня 13:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Web-программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

WordPress Web-Developer

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы:с 10:00 до 19:00.

Возможен гибкий график работы.

Языки:русский, английский (B1).

Обязанности:

Развитие сайтов на базе CMS WordPress
Постоянная поддержка и модернизация существующих проектов

Требования:

Глубокое понимание CMS WordPress (функций, хуков, основных плагинов). Умение писать плагины и темы под WordPress.
Уверенное знание препроцессора SAAS.
Оптимизация быстродействия существующих скриптов.
Понимание базовых принципов SEO, с точки зрения разработки.
Уверенное Знание JavaScript, jQuery, Ajax, MySQL;
Опыт веб-разработки на WordPress не менее 3-х лет
Наличие не менее 5х проектов в онлайне на базе WordPress, в разработке которых вы принимали участие;
Опыт работы с менеджерами пакетов, сборщиками (webpack, npm).
Умение самостоятельно находить решения и достигать поставленных целей; Умение эффективно выстраивать собственный рабочий процесс;
Фокус на саморазвитии, быстрое изучение нового материала, системное мышление;
Высокий уровень ответственности, дисциплины, автономности.

Бенефиты:комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, возможность повышать свои знания у других IT специалистов.

Резюме (с фото) отправлять на адрес: cv@msmacademy.eu

Контакты:

Евгений

cv@msmacademy.eu



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