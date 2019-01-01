Монтажник механического оборудования

Требования

Кде: Работа на автозаводе г. Пшелоуч, в Чехии

Кем: Монтажник механического оборудовани

Tребуються: Мужчины, женщины, в возрасте 18-52 лет.

Как я буду разговаривать: У работодателя есть координаторы, которые умеют общаться на английском и русском языке.

График работы: с 06:00 до 14: 00, с 22: 00 до 6: 00,с 14: 00 до 22:00. Присутствует питания на заводе /около 25-30 крон, одноразовое питание/

ТРУДОУСТРОЙСТВО ТОЛЬКО ПО НАШИМ ВИЗАМ (ЧЕШСКАЯ 3.МЕС)

Мы предоставляем докуметны для получения визы, необходимые разрешения на работу, проживание. Если Вам будет нужна наша поддержка, мы всегда будем рядом .

Tel: +420776784187