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Praha 5

Монтажник механического оборудования

Размещено 15 августа 11:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Pardubický kraj
Город
Pardubice
Заработная плата
28 000 CZK
Компания
требуються- Мужчины, женщины
Описание

Работник цеха. Несложная сборка автомобильных замков.

Требования

Кде: Работа на автозаводе г. Пшелоуч, в Чехии
Кем: Монтажник механического оборудовани
Tребуються: Мужчины, женщины, в возрасте 18-52 лет.

Как я буду разговаривать: У работодателя есть координаторы, которые умеют общаться на английском и русском языке.
График работы: с 06:00 до 14: 00, с 22: 00 до 6: 00,с 14: 00 до 22:00. Присутствует питания на заводе /около 25-30 крон, одноразовое питание/

ТРУДОУСТРОЙСТВО ТОЛЬКО ПО НАШИМ ВИЗАМ (ЧЕШСКАЯ 3.МЕС)
Мы предоставляем докуметны для получения визы, необходимые разрешения на работу, проживание. Если Вам будет нужна наша поддержка, мы всегда будем рядом .
Tel: +420776784187

Условия

Жилье: Предоставляется работодателем бесплатно. 500 метров от завода. 2-5 человек в комнате, в зависимости от наличия свободных комнат. Также размещение может быть в г. Пардубице и, возможность доставки на работу бесплатным автобусом.
Зарплата: 104 -110 кроны в час, При работе свыше 200 - 230 часов в месяц выдается премия 1500-2000 крон. В неделю 37,5 часов рабочих, плюс возможность сверхурочной работы и дополнительных изменений.

Контакты:

Simix Smart

svetlana.kurkova@seznam.cz

+420776784187



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