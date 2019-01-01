Монтажник механического оборудования

Работник цеха. Несложная сборка автомобильных замков.
Кде: Работа на автозаводе г. Пшелоуч, в Чехии
Кем: Монтажник механического оборудовани
Tребуються: Мужчины, женщины, в возрасте 18-52 лет.
Как я буду разговаривать: У работодателя есть координаторы, которые умеют общаться на английском и русском языке.
График работы: с 06:00 до 14: 00, с 22: 00 до 6: 00,с 14: 00 до 22:00. Присутствует питания на заводе /около 25-30 крон, одноразовое питание/
ТРУДОУСТРОЙСТВО ТОЛЬКО ПО НАШИМ ВИЗАМ (ЧЕШСКАЯ 3.МЕС)
Мы предоставляем докуметны для получения визы, необходимые разрешения на работу, проживание. Если Вам будет нужна наша поддержка, мы всегда будем рядом .
Tel: +420776784187
Жилье: Предоставляется работодателем бесплатно. 500 метров от завода. 2-5 человек в комнате, в зависимости от наличия свободных комнат. Также размещение может быть в г. Пардубице и, возможность доставки на работу бесплатным автобусом.
Зарплата: 104 -110 кроны в час, При работе свыше 200 - 230 часов в месяц выдается премия 1500-2000 крон. В неделю 37,5 часов рабочих, плюс возможность сверхурочной работы и дополнительных изменений.
Simix Smart
svetlana.kurkova@seznam.cz
+420776784187