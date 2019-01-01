Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.74
USD
23.22
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
01n 13 °C
Подобные вакансии
Офис-менеджер
Международный Союз Молодежи
Praha 1
Требуется Рецепционист, Администратор
Abrupt
Praha 1
Административный работник
Rezident grup AT s.r.o.
Praha 4

Сотрудник в оперативный отдел

Размещено Вчера 10:03
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
INFOBUS
Описание

На постоянную работу в компанию INFOBUS необходим сотрудник в оперативный отдел.

О нас:
Холдинг INFOBUS - это международная компания, основанная в 1999 году, которая разработала собственную online-систему продажи билетов BUSSYSTEM, с помощью которой объединяет более 40 стран, 37 000 городов, 47 000 рейсов, 6500 перевозчиков и более чем 10 000 точек продаж. 
Мы помогаем создавать идеальные маршруты и предоставляем широкий спектр выбора билетов на все виды транспорта. 
У вас есть возможность стать частью нашей команды, которая работает над тем, чтобы дать людям уверенность и надежность, сделать их жизнь лучше.
Обязанности:
Оперативно выполнять разного рода задания которые поступают в отдел;
прием и отправка багажа;
доставка документации;
ведение отчетности.

Требования

Требования к кандидатам:
Водительские права категории В;
Быстрое решение оперативных задач;
знание чешского, русского, украинского языков. Остальные будут преимуществом;
легальное пребывание в ЧР;
Ответственность, пунктуальность, исполнительность;
резюме с фото на русском языке;
возможность работать по выходным.

Условия

Условия:
Комфортный офис, оборудованный всем необходимым как для работы так и для отдыха.
Возможность развития и карьерного роста.
Незабываемые и активные корпоративы, тренинги, тимбилдингы, MultiSport карта.
Веселый коллектив и работа в международной команде профессионалов.

Дополнительная информация

Если данная вакансия тебе по душе, ты разделяешь наши ценности и интересы, тогда не медли, и отправляй резюме с фотографией на почту job@infobus.eu!

Контакты:

Lilia Paulyshyn

job@infobus.eu



Мобильная версия