Описание

На постоянную работу в компанию INFOBUS необходим сотрудник в оперативный отдел.

О нас:

Холдинг INFOBUS - это международная компания, основанная в 1999 году, которая разработала собственную online-систему продажи билетов BUSSYSTEM, с помощью которой объединяет более 40 стран, 37 000 городов, 47 000 рейсов, 6500 перевозчиков и более чем 10 000 точек продаж.

Мы помогаем создавать идеальные маршруты и предоставляем широкий спектр выбора билетов на все виды транспорта.

У вас есть возможность стать частью нашей команды, которая работает над тем, чтобы дать людям уверенность и надежность, сделать их жизнь лучше.

Обязанности:

Оперативно выполнять разного рода задания которые поступают в отдел;

прием и отправка багажа;

доставка документации;

ведение отчетности.