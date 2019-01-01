На постоянную работу в компанию INFOBUS необходим сотрудник в оперативный отдел.
О нас:
Холдинг INFOBUS - это международная компания, основанная в 1999 году, которая разработала собственную online-систему продажи билетов BUSSYSTEM, с помощью которой объединяет более 40 стран, 37 000 городов, 47 000 рейсов, 6500 перевозчиков и более чем 10 000 точек продаж.
Мы помогаем создавать идеальные маршруты и предоставляем широкий спектр выбора билетов на все виды транспорта.
У вас есть возможность стать частью нашей команды, которая работает над тем, чтобы дать людям уверенность и надежность, сделать их жизнь лучше.
Обязанности:
Оперативно выполнять разного рода задания которые поступают в отдел;
прием и отправка багажа;
доставка документации;
ведение отчетности.
Требования к кандидатам:
Водительские права категории В;
Быстрое решение оперативных задач;
знание чешского, русского, украинского языков. Остальные будут преимуществом;
легальное пребывание в ЧР;
Ответственность, пунктуальность, исполнительность;
резюме с фото на русском языке;
возможность работать по выходным.
Условия:
Комфортный офис, оборудованный всем необходимым как для работы так и для отдыха.
Возможность развития и карьерного роста.
Незабываемые и активные корпоративы, тренинги, тимбилдингы, MultiSport карта.
Веселый коллектив и работа в международной команде профессионалов.
Если данная вакансия тебе по душе, ты разделяешь наши ценности и интересы, тогда не медли, и отправляй резюме с фотографией на почту job@infobus.eu!
Lilia Paulyshyn
job@infobus.eu