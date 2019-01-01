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Административный работник

Размещено Вчера 11:58
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Technometra Radotín s.r.o.
Описание

В международную производственную компанию требуется Административный работник в офис, расположенный на Праге 5, Радотин.
Обязанности: ведение документации, деловая переписка, административно-хозяйственное обеспечение, прием, отправка корреспонденции, заказов.
Просьба отправлять резюме на имейл: untonida@technometra.net

Требования

Требования:
Грамотное владение русским и чешским языками, владение английским языком приветствуется.
Уверенный пользователь ПК.
Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, готовность обучаться.

Контакты:

Алёна Унтонида

untonida@technometra.net

777 709 677



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