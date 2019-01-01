В международную производственную компанию требуется Административный работник в офис, расположенный на Праге 5, Радотин.
Обязанности: ведение документации, деловая переписка, административно-хозяйственное обеспечение, прием, отправка корреспонденции, заказов.
Просьба отправлять резюме на имейл: untonida@technometra.net
Требования:
Грамотное владение русским и чешским языками, владение английским языком приветствуется.
Уверенный пользователь ПК.
Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, готовность обучаться.
Алёна Унтонида
untonida@technometra.net
777 709 677