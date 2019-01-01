Описание

В дестрибьюторскую компанию IMAI нужны сотрудники на следующие позиции:

1. Менеджер по продажам (торговый представитель)

- Обязательно знание чешского и английского на достаточном уровне для общения и деловой переписки с клиентами.

- Работа в офисе в Праге, в дальнейшем возможны командировки, минимум по Чехии.

-Подходит и для студентов, возможна неполная занятость.

- Зарплата: фикс + процент с продаж.

- Работа на результат, нужно быть настойчивым, активным и коммуникабельным, будете много общаться с людьми.

2. Менеджер по электронной коммерции ( настройка и ведение Amazon, Ebay и тд)

- опыт работы в маркетплейсах

- оплата договорная

Более подробная информации на собеседовании.

Резюме с ФОТО отправлять на imai@imai.cz