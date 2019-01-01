В дестрибьюторскую компанию IMAI нужны сотрудники на следующие позиции:
1. Менеджер по продажам (торговый представитель)
- Обязательно знание чешского и английского на достаточном уровне для общения и деловой переписки с клиентами.
- Работа в офисе в Праге, в дальнейшем возможны командировки, минимум по Чехии.
-Подходит и для студентов, возможна неполная занятость.
- Зарплата: фикс + процент с продаж.
- Работа на результат, нужно быть настойчивым, активным и коммуникабельным, будете много общаться с людьми.
2. Менеджер по электронной коммерции ( настройка и ведение Amazon, Ebay и тд)
- опыт работы в маркетплейсах
- оплата договорная
Более подробная информации на собеседовании.
Резюме с ФОТО отправлять на imai@imai.cz
IMAI
imai@imai.cz