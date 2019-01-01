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Менеджер по продажам (торговый представитель)

Размещено Вчера 11:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту, Менеджер интернет-проекта
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
IMAI AGENCY
Описание

В дестрибьюторскую компанию IMAI нужны сотрудники на следующие позиции:

1. Менеджер по продажам (торговый представитель)

- Обязательно знание чешского и английского на достаточном уровне для общения и деловой переписки с клиентами.
- Работа в офисе в Праге, в дальнейшем возможны командировки, минимум по Чехии.
-Подходит и для студентов, возможна неполная занятость.
- Зарплата: фикс + процент с продаж.
- Работа на результат, нужно быть настойчивым, активным и коммуникабельным, будете много общаться с людьми.

2. Менеджер по электронной коммерции ( настройка и ведение Amazon, Ebay и тд)

- опыт работы в маркетплейсах
- оплата договорная

Более подробная информации на собеседовании.

Резюме с ФОТО отправлять на imai@imai.cz

Контакты:

IMAI

imai@imai.cz



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