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Международный Союз Молодежи

Финансист

Размещено Вчера 15:58
Тип занятости
Полный день
Профессия
Финансовый консультант, Финансовый менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Финансист

В международную компанию с многолетним опытом в сфере образования за рубежом требуется финансист для ведения финансов, фактурации, контроля, административы.

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы:с 09:00 до 17:30.

Языки:грамотный устный и письменный русский и чешский, английский является преимуществом.

Бенефиты:достойный уровень заработной платы, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.

Резюме (с фото) отправлять на адрес: cv@msmacademy.eu

Контакты:

Евгений

cv@msmacademy.eu



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