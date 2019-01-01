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Работник рецепции отеля

Размещено Сегодня 12:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работник рецепции
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
Hotel Centrum
Описание

Небольшой семейный 4* отель в центре Праги (I.P. Pavlova) примет на работу на рецепции сотрудника на дневные и ночные смены.
- регистрация гостей, check in / check out
- обеспечение стабильной работы рецепции
- коммуникация с гостями
- работа в системе HotelTime
- работа с наличными и безналичными оплатами
- службы консьерж
- работа с документами

Требования

- коммуникативное знание английского и чешского языка
- надежность и ответственность
- навыки работы на компьютере
- минимально законченное среднее образование
- опыт работы в отеле желателен, но не является обязательным условием

Условия

- приятная рабочая обстановка в центре Праги (рядом с метро I.P. Pavlova)
- соответсвующее финансовое вознаграждение
- возможность согласования графика смен в соответсвии с личными требованиями
- завтрак бесплатно
- работа на HPP или DPP

Контакты:

Ульяна

hotel.centrum@email.cz

777778562



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