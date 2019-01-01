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На фармацевтический завод в Прагу (Roztoky) нужны мужчины

Размещено Вчера 13:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
140 CZK
Компания
Karnivores s.r.o.
Описание

На фармацевтический завод в Прагу (Roztoky) нужны мужчины, дневные (с 6.00 до 18.00)/ночные (с 18.00 до 6.00) смены по 12 часов (по желанию возможны переработки).Зарплата от 140 крон/час,после обучения – 150 крон/час. Работа ответственная, следить и управлять работой монитора комп'ютера станков перерабатывающих лекарство. Все официально. Знание чешского на разговорном уровне. Вакансия подходит для граждан ЕС, трывалый, переходный побыт . Tel./viber+420 776 569 453 (звонить пн - пт, с 9.00 до 19.00)

Контакты:

Kiralova

officekarnivores@email.cz



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