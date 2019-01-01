Описание

Маркетолог

Место работы: Praha – Nové Město.

График работы: с 09:00 до 17:30.

Языки: грамотный устный и письменный русский и английский, украинский - преимуществом.

Международная компания с многолетним (с 2007 года) опытом в сфере образования за рубежом приглашает в свою команду специалисту по маркетингу

Обязанности:

Разработка и реализация SММ-стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте);

Составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами;

Разработка и проведение акций, розыгрышей;

Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов;

Коммуникация и сотрудничество с лидерами мнений в fb, Instagram;

Ежемесячный анализ эффективности выполненного СММ-плана и корректировка недочетов и слабых мест; Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен);

Опыт и умение работать я YandexDirect и Google Рекламе, Google Analytics и Yandex Metrika.

Понимание основ SEO – большое преимущество.

Умение работать в Wordpress является преимуществом.

Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.

Бенефиты: молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, возможность повышать свои знания у других специалистов.

Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu