HR Менеджер
В международную компанию с многолетним опытом в сфере образования за рубежом (с 2007 года) требуется HR Manager.
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы: с 09:00 до 17:30.
Языки: грамотный устный и письменный русский и чешский.
Основные обязанности:
Управление штатом: планирование найма и подбор сотрудников, ротация и продвижение, программы по сохранению ключевых сотрудников.
Организация адаптации новых сотрудников.
Опыт в рекрутинге от 2-х лет. Опыт в HR и умение выстраивать HR-процессы. Гибкость мышления и адаптивность.
Бенефиты: молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги.
Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu
Евгений
cv@msmacademy.eu