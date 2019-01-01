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Ассистент маркетинг-менеджера

Размещено Вчера 10:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент маркетолога
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Prague Language Institute
Описание

Международная языковая школа Prague Language Institute ищет в команду ассистента маркетинг-менеджера. Фулл-тайм или частичная занятость (не удаленно). Нужно иметь базовые либо продвинутые знание в следующих процессах:

- ведение соцсетей

- PPC гугл/яндекс

- рекламные площадки в фейсбук/инстаграм/вк

- SEO сайта (контент и аналитика)

- email-marketing

- фотошоп и любой векторный тул

Необязательно быть профи, достаточно хорошо разбираться в вышеуказанных инструментах. Сфера - образование, поэтому идеален кандидат с жизненным опытом в данной тематике. Пишите сюда info@prag-inst.com

Контакты:

Prague Language Institute

info@prag-inst.com

+420730577020



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