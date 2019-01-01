Ассистент маркетинг-менеджера

Международная языковая школа Prague Language Institute ищет в команду ассистента маркетинг-менеджера. Фулл-тайм или частичная занятость (не удаленно). Нужно иметь базовые либо продвинутые знание в следующих процессах:
- ведение соцсетей
- PPC гугл/яндекс
- рекламные площадки в фейсбук/инстаграм/вк
- SEO сайта (контент и аналитика)
- email-marketing
- фотошоп и любой векторный тул
Необязательно быть профи, достаточно хорошо разбираться в вышеуказанных инструментах. Сфера - образование, поэтому идеален кандидат с жизненным опытом в данной тематике. Пишите сюда info@prag-inst.com
Prague Language Institute
info@prag-inst.com
+420730577020