Ассистент маркетинг-менеджера

Описание

Международная языковая школа Prague Language Institute ищет в команду ассистента маркетинг-менеджера. Фулл-тайм или частичная занятость (не удаленно). Нужно иметь базовые либо продвинутые знание в следующих процессах:

- ведение соцсетей

- PPC гугл/яндекс

- рекламные площадки в фейсбук/инстаграм/вк

- SEO сайта (контент и аналитика)

- email-marketing

- фотошоп и любой векторный тул

Необязательно быть профи, достаточно хорошо разбираться в вышеуказанных инструментах. Сфера - образование, поэтому идеален кандидат с жизненным опытом в данной тематике. Пишите сюда info@prag-inst.com