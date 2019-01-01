Описание

Требуется продавец-консультант в фирменный магазин GEAR-Fashion Arena Outlet Center-Прага 10, Штербохолы.

Требования:

Хорошие коммуникативные навыки

Чувство ответственности

Умение продавать, предложить и подобрать одежду

Отличное знание чешского и русского, английский на разговорном уровне

Легальное пребывание в ЧР – ПМЖ, паспорт ЕС, долгосрочная виза

Условия:

Во время личного интервью

Пожалуйста отправьте свое резюме на электронную почту: info@gear1963com