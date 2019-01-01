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Продавец-консультант
магазин кожаной галантереи
Praha 4

продавец-консультант

Размещено 23 сентября 12:34
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
GEAR
Описание

Требуется продавец-консультант в фирменный магазин GEAR-Fashion Arena Outlet Center-Прага 10, Штербохолы.
Требования:
Хорошие коммуникативные навыки
Чувство ответственности
Умение продавать, предложить и подобрать одежду
Отличное знание чешского и русского, английский на разговорном уровне
Легальное пребывание в ЧР – ПМЖ, паспорт ЕС, долгосрочная виза
Условия:
Во время личного интервью
Пожалуйста отправьте свое резюме на электронную почту: info@gear1963com

Контакты:

Tatiana Gira

info@gear1963.com

+420 603 839599



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