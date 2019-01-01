Требуется продавец-консультант в фирменный магазин GEAR-Fashion Arena Outlet Center-Прага 10, Штербохолы.
Требования:
Хорошие коммуникативные навыки
Чувство ответственности
Умение продавать, предложить и подобрать одежду
Отличное знание чешского и русского, английский на разговорном уровне
Легальное пребывание в ЧР – ПМЖ, паспорт ЕС, долгосрочная виза
Условия:
Во время личного интервью
Пожалуйста отправьте свое резюме на электронную почту: info@gear1963com
Tatiana Gira
info@gear1963.com
+420 603 839599