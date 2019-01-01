Менеджер по поиску и ведению клиентов

Сервисный центр SRO "DnD LaserPrint " предлагает полный комплекс услуг для Вашей копировально-множительной техники. Наша компания имеет большой опыт и специализируется на работе с разными организациями.
Для того чтобы Ваша техника всегда была в порядке, мы предлагаем:
• Обслуживание, профилактика и ремонт:
— принтеров
— копировальных аппаратов
— многофункциональных устройств
• Заправка и восстановление лазерных картриджей;
• Поставка расходных материалов;
Заключаем различные договоры обслуживания: абонентские, по факту, на заправку, поставку оборудования, ремонт и обслуживание офисных машин.
Наша организация учитывает все потребности своих клиентов.
Мы понимаем как важно для Вас, чтобы рабочая техника всегда была в состоянии выполнять свои функции, а расходные материалы были в запасе под рукой.
Знание чешского и русского языков (разговорный уровень)
Образование не ниже среднего
Легальное проживание в Чешской Республики
Официальное трудоустройство.
График работы: Полный день с 10:00 до 18:00, Свободный график.
Дябин Евгений Владимирович
dyabin83@mail.ru