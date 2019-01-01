Менеджер по поиску и ведению клиентов

Описание

Сервисный центр SRO "DnD LaserPrint " предлагает полный комплекс услуг для Вашей копировально-множительной техники. Наша компания имеет большой опыт и специализируется на работе с разными организациями.

Для того чтобы Ваша техника всегда была в порядке, мы предлагаем:

• Обслуживание, профилактика и ремонт:

— принтеров

— копировальных аппаратов

— многофункциональных устройств

• Заправка и восстановление лазерных картриджей;

• Поставка расходных материалов;

Заключаем различные договоры обслуживания: абонентские, по факту, на заправку, поставку оборудования, ремонт и обслуживание офисных машин.

Наша организация учитывает все потребности своих клиентов.

Мы понимаем как важно для Вас, чтобы рабочая техника всегда была в состоянии выполнять свои функции, а расходные материалы были в запасе под рукой.