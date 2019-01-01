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Менеджер по поиску и ведению клиентов

Размещено 24 сентября 09:08
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
DnD LaserPrint
Описание

Сервисный центр SRO "DnD LaserPrint " предлагает полный комплекс услуг для Вашей копировально-множительной техники. Наша компания имеет большой опыт и специализируется на работе с разными организациями.
Для того чтобы Ваша техника всегда была в порядке, мы предлагаем:
• Обслуживание, профилактика и ремонт:
— принтеров
— копировальных аппаратов
— многофункциональных устройств
• Заправка и восстановление лазерных картриджей;
• Поставка расходных материалов;
Заключаем различные договоры обслуживания: абонентские, по факту, на заправку, поставку оборудования, ремонт и обслуживание офисных машин.
Наша организация учитывает все потребности своих клиентов.
Мы понимаем как важно для Вас, чтобы рабочая техника всегда была в состоянии выполнять свои функции, а расходные материалы были в запасе под рукой.

Требования

Знание чешского и русского языков (разговорный уровень)
Образование не ниже среднего
Легальное проживание в Чешской Республики

Условия

Официальное трудоустройство.
График работы: Полный день с 10:00 до 18:00, Свободный график.

Контакты:

Дябин Евгений Владимирович

dyabin83@mail.ru



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