Сварщики, помощники, слесари

Вакансии в Теплице (Чехия).
Работа на небольшом заводе в хорошей компании. Если у вас есть большое желание работать и способности с быстрому обучению, то вы то же нам интересны. Обучим на месте.
По всем вопросам в telegram, whatsapp
Сварщики (до 250крон в час), помощники сварщиков (120-160крон в час), слесари (120-160крон в час), работники по дереву. Проживание 2500 крон в месяц. Бонусы на питание.
Релокейт под трудовую карту или рабочую визу (необходимо приехать на собеседование). Если есть чешская виза минимум 2 месяца до окончания, то выход на работу сразу. Для граждан Украины быстро делаем разрешение на работу. Авансовые выплаты по индивидуальному запросу, ЗП в конце месяца.
Tatyana
artkamneva2@gmail.com
+420736153364.