Сварщики, помощники, слесари

Вакансии в Теплице (Чехия). Работа на небольшом заводе в хорошей компании. Если у вас есть большое желание работать и способности с быстрому обучению, то вы то же нам интересны. Обучим на месте. По всем вопросам в telegram, whatsapp

Условия

Сварщики (до 250крон в час), помощники сварщиков (120-160крон в час), слесари (120-160крон в час), работники по дереву. Проживание 2500 крон в месяц. Бонусы на питание.

Релокейт под трудовую карту или рабочую визу (необходимо приехать на собеседование). Если есть чешская виза минимум 2 месяца до окончания, то выход на работу сразу. Для граждан Украины быстро делаем разрешение на работу. Авансовые выплаты по индивидуальному запросу, ЗП в конце месяца.