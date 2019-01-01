Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.84
USD
23.62
RUB
0.37
UAH
0.98
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C

Сварщики, помощники, слесари

Размещено 27 сентября 15:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Фрезеровщик, Сварщик
Регион
Ústecký kraj
Город
Teplice,Ústí nad Labem
Заработная плата
17 000 CZK
Компания
OSVČ
Описание

Вакансии в Теплице (Чехия).
Работа на небольшом заводе в хорошей компании. Если у вас есть большое желание работать и способности с быстрому обучению, то вы то же нам интересны. Обучим на месте.
По всем вопросам в telegram, whatsapp

Условия

Сварщики (до 250крон в час), помощники сварщиков (120-160крон в час), слесари (120-160крон в час), работники по дереву. Проживание 2500 крон в месяц. Бонусы на питание.
Релокейт под трудовую карту или рабочую визу (необходимо приехать на собеседование). Если есть чешская виза минимум 2 месяца до окончания, то выход на работу сразу. Для граждан Украины быстро делаем разрешение на работу. Авансовые выплаты по индивидуальному запросу, ЗП в конце месяца.

Контакты:

Tatyana

artkamneva2@gmail.com

+420736153364.



Мобильная версия