"Менеджер по продажам со знанием русского языка
Международная компания с многолетним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду менеджера по продажам со знанием русского языка.
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы:с 09:00 до 17:30.
Языки:грамотный устный и письменный русский и чешский.
Возраст:до 35 лет.
Требование: высшее образование, коммуникабельность.
Бенефиты:комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, обучение, достойный уровень заработной платы.
Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu"
Евгений
cv@msmacademy.eu