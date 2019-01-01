Менеджер по работе с клиентами

Описание

"Менеджер по продажам со знанием английского языка

Международная компания с многолетним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду менеджера по продажам со знанием английского языка. Обучение, достойный уровень заработной платы, дружный коллектив.

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы:с 09:00 до 17:30

Языки:грамотный устный и письменный русский и английский (С1).

Возраст:до 35 лет.

Требование:высшее образование, коммуникабельность.

Бенефиты:комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1.

Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu"