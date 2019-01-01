"Full Stack Developer
Международная компания с многолетним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду IT специалиста. Наш молодой, быстро развивающийся коллектив уже ждет Вас в нашей команде!
Место работы:Praha – Nové Město.
График работы:с 10:00 до 19:00.
Возможен гибкий график работы.
Языки:русский, английский (B1), чешский (минимум B1)
Требования:
Опыт администрирования серверов на базе ОС Unix/Windows Server (Сервера WEB Приложений, СУБД, Кластеризация, cron, apache, nginx, mysql, postfix, fail2ban, redis и п.р.)
Глубокое понимание стека протоколов tcp/ip, принципов работы сетей.
Опыт работы с email-рассылками (настройка и обслуживание mail-сервера без попадания писем в спам).
Глубокое знание HTML5, JavaScript, CSS, PHP, SQL, SAAS - опыт web-разработки от 3х лет.
Глубокое знание CMS Wordpress, опыт разработки плагинов и тем без использования стартовых с использованием хуков.
Знание основных препроцессоров, менеджеров пакетов, сборщиков (webpack, npm).
Понимание принципов SEO.
Коммуникабельность, стремление к изучению новых технологий и к их обоснованному внедрению, опыт работы на руководящей позиции будет преимуществом.
Бенефиты:комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, возможность повышать свои знания у других IT специалистов.
Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu"
Евгений
cv@msmacademy.eu