Описание

"Full Stack Developer

Международная компания с многолетним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду IT специалиста. Наш молодой, быстро развивающийся коллектив уже ждет Вас в нашей команде!

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы:с 10:00 до 19:00.

Возможен гибкий график работы.

Языки:русский, английский (B1), чешский (минимум B1)

Требования:

Опыт администрирования серверов на базе ОС Unix/Windows Server (Сервера WEB Приложений, СУБД, Кластеризация, cron, apache, nginx, mysql, postfix, fail2ban, redis и п.р.)

Глубокое понимание стека протоколов tcp/ip, принципов работы сетей.

Опыт работы с email-рассылками (настройка и обслуживание mail-сервера без попадания писем в спам).

Глубокое знание HTML5, JavaScript, CSS, PHP, SQL, SAAS - опыт web-разработки от 3х лет.

Глубокое знание CMS Wordpress, опыт разработки плагинов и тем без использования стартовых с использованием хуков.

Знание основных препроцессоров, менеджеров пакетов, сборщиков (webpack, npm).

Понимание принципов SEO.

Коммуникабельность, стремление к изучению новых технологий и к их обоснованному внедрению, опыт работы на руководящей позиции будет преимуществом.

Бенефиты:комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, возможность повышать свои знания у других IT специалистов.

Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu"