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Международный Союз Молодежи
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Офис-менеджер

Размещено Вчера 17:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

"Офис-менеджер

В международную компанию с многолетним опытом в сфере образования за рубежом требуется офис-менеджер на ресепшн, девушка до 30 лет.

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы:с 09:00 до 17:30.

Языки:грамотный устный и письменный русский и чешский, английский.

Обязанности:

Выполнение служебных поручений.
Организация приема посетителей, планирование встреч.
Административно-хозяйственное обеспечение.
Прием, отправка корреспонденции.
Ведение документооборота.
Деловая переписка.
Требования:

Владение русским, английским и чешским языками.
Умение писать грамотно тексты на разные темы.
Приятная, опрятная внешность.
Пунктуальность, ответственность, исполнительность.
Коммуникабельность, вежливость, приветливость.
Уверенный пользователь ПК.
Высшее образование, можно бакалавр.

Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.

Резюме (с фото) отправлять на эл. почту: cv@msmacademy.eu"

Контакты:

Евгений

cv@msmacademy.eu



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