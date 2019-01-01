Куратор образовательных программ

Описание

"Международная компания с 11-ти летним опытом в сфере образования примет на работу:

Куратора образовательных программ

⏰ График работы: 09:00-17:30

Место работы: Na poříčí 1067/25, Praha – Nové Město.

Бенефиты: корпоративная форма и симкарта, бонусы к зарплате и путешествия!

Языки: чешский и английский на уровне (А2-В2).

Возраст: до 30 лет.

Если Вы активный, организованный и ответственный человек, который любит общение — то эта работа точно для Вас! Мы обещаем динамичную и интересную работу вне офиса: множество путешествий по Чехии, поездок за границу и интересных экскурсий!

Резюме с фото присылайте по адресу: cv@msmacademy.eu

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