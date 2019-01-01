Описание

Для съемок выездных экскурсий и других образовательных мероприятий требуется инициативный фотограф с навыками репортажной съемки, проживающий в Праге.

Что надо делать?

Отправляться со студентами в поездки по Праге и Европе - длительность работы, в зависимости от поездки, от 2х часов (не более дня).

Сделать как можно больше хороших групповых фото студентов (от 100 шт за экскурсию).

Бонусы:

Вы бесплатно побываете на интересных экскурсиях по Чехии и Европе. Разнообразные маршруты (Прага, Дрезден, Вена и т.д.).

Оплачивая дорога на съемку и обратно - возвращаемся в тот же день.

Гибкий график - можете работать в определенные дни недели (выходные или другие дни, когда есть экскурсии или мероприятия).

Пополнение портфолио работами с репортажной съемки.

Вознаграждение 350 крон за фотосет одной поездки. Пишите на marketing@eurostudy.cz

"