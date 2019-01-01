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HR Менеджер
Международный Союз Молодежи
Praha 1

Менеджер по управлению квартир краткосрочный аренды

Размещено Сегодня 12:45
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по персоналу, Менеджер по развитию
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
15 CZK
Компания
Airbnbees
Описание

Флексибильная работа в центре Праги (Прага 1). От 7 квартир в управлении.
В обязанности входит:
· Прием апартаментов после отъезда туристов
· Организация обеспечения бельем, необходимыми средствами, домашней химией
· Координация действий команд заселения и уборки
· Проверка проведенной уборки
· Техническое и сервисное обслуживание (мелкий ремонт, поддержание состояния квартир)
· Решение экстренных ситуаций
· Решение оперативных задач

Требования

· Предыдущий опыт на подобной позиции
· Грамотная устная и письменная речь
· Опыт ведения переговоров и урегулирования спорных ситуаций с арендаторами;
· Уверенный пользователь ПК, владение навыками работы с мобильными приложениями и Microsoft Office
· Способность оперативно принимать решения
· Способность расставлять приоритеты по целям
· Активная жизненная позиция, целеустремленность, трудолюбие
· Ответственность, внимательность, инициативность, исполнительность и аккуратность
· Умение работать в коллективе, Тактичность при работе с коллегами и гостями
· Организованность, обучаемость, пунктуальность, стрессоустойчивость, целеустремленность

Условия

· Частичная занятость, 3 дня в неделю общего времени
· Возможность совмещать с другой деятельностью при правильной расстановке приоритетов

Контакты:

Ekaterina O

rinacatarina@seznam.cz

+420777443674



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