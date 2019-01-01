Менеджер по управлению квартир краткосрочный аренды

Тип занятости Свободный график Профессия Менеджер по персоналу, Менеджер по развитию Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 15 CZK Компания Airbnbees

Описание Флексибильная работа в центре Праги (Прага 1). От 7 квартир в управлении.

В обязанности входит:

· Прием апартаментов после отъезда туристов

· Организация обеспечения бельем, необходимыми средствами, домашней химией

· Координация действий команд заселения и уборки

· Проверка проведенной уборки

· Техническое и сервисное обслуживание (мелкий ремонт, поддержание состояния квартир)

· Решение экстренных ситуаций

· Решение оперативных задач

Требования · Предыдущий опыт на подобной позиции

· Грамотная устная и письменная речь

· Опыт ведения переговоров и урегулирования спорных ситуаций с арендаторами;

· Уверенный пользователь ПК, владение навыками работы с мобильными приложениями и Microsoft Office

· Способность оперативно принимать решения

· Способность расставлять приоритеты по целям

· Активная жизненная позиция, целеустремленность, трудолюбие

· Ответственность, внимательность, инициативность, исполнительность и аккуратность

· Умение работать в коллективе, Тактичность при работе с коллегами и гостями

· Организованность, обучаемость, пунктуальность, стрессоустойчивость, целеустремленность