Мужчины для работы на производстве

Работа на производстве, с бригадой Украинцев, работа заключается в подготовке металлических деталей под покраску, обдув воздухом деталей от пыли. Работа без вредных запахов, просторная столовая со всеми удобствами на производстве, душ. Проживание на квартире в самом центре Чешских Будийовиц, оплата 3500 крон.мес.
мужчины от 20 до 40 лет. Без вредных привычек (имеется ввиду АЛКОГОЛЬ) последуют штрафы за употребление спиртного!!!
100 крон час 12 часов в день.
Katerina Miroshnichenko
mkaterina811@gmail.com
+380730870690 viber