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Мужчины для работы на производстве

Размещено Вчера 13:24
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка, Стажировка
Регион
Jihočeský kraj
Город
České Budějovice
Заработная плата
36 000 CZK
Компания
Металоиндустрия
Описание

Работа на производстве, с бригадой Украинцев, работа заключается в подготовке металлических деталей под покраску, обдув воздухом деталей от пыли. Работа без вредных запахов, просторная столовая со всеми удобствами на производстве, душ. Проживание на квартире в самом центре Чешских Будийовиц, оплата 3500 крон.мес.

Требования

мужчины от 20 до 40 лет. Без вредных привычек (имеется ввиду АЛКОГОЛЬ) последуют штрафы за употребление спиртного!!!

Условия

100 крон час 12 часов в день.

Контакты:

Katerina Miroshnichenko

mkaterina811@gmail.com

+380730870690 viber



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