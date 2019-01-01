Мужчины для работы на производстве

Описание

Работа на производстве, с бригадой Украинцев, работа заключается в подготовке металлических деталей под покраску, обдув воздухом деталей от пыли. Работа без вредных запахов, просторная столовая со всеми удобствами на производстве, душ. Проживание на квартире в самом центре Чешских Будийовиц, оплата 3500 крон.мес.