Монтаж мелких деталей (автомобильный завод) Pollmann

Описание

Вся информация по телефону +420775536404 Viber, WhatsApp Наталья

Документы: паспорта ЕС, трывалый побыт, оформляем рабочую карту на 2 года Страна : Чехия（Jindrichuv Hradec） Занятость: Полная занятость Требования: • женщины или семейные пары 18-50 лет • ловкость рук, усердие • готовность учиться • надежность, ответственность Мы предлагаем: • официальное трудоустройство • 8 часов, в 3 смены ,200 часов в месяц. • 130-140 крон в час чистого • жилье предоставляется бесплатно • еженедельные авансы по 1000 крон Обязанности: • ручная сборка компонентов,мелкие детальки • производственные вспомогательные работы