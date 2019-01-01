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Монтаж мелких деталей (автомобильный завод) Pollmann

Размещено Сегодня 14:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
140 CZK
Компания
Work Abroad CZ
Описание

Вся информация по телефону +420775536404 Viber, WhatsApp Наталья
Документы: паспорта ЕС, трывалый побыт, оформляем рабочую карту на 2 года Страна : Чехия（Jindrichuv Hradec） Занятость: Полная занятость Требования: • женщины или семейные пары 18-50 лет • ловкость рук, усердие • готовность учиться • надежность, ответственность Мы предлагаем: • официальное трудоустройство • 8 часов, в 3 смены ,200 часов в месяц. • 130-140 крон в час чистого • жилье предоставляется бесплатно • еженедельные авансы по 1000 крон Обязанности: • ручная сборка компонентов,мелкие детальки • производственные вспомогательные работы

Контакты:

Natalia Prace CZ

workabroadcz@gmail.com

+420775536404



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