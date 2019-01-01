Водитель категории C и D

Описание

Берем по польским визам

К работе можно приступить с 25/10

Перегонка новых фур (только голова,без прицепа) и автобусов по Европе, База в Чехии: Карловы Вары.

Занятость: Полная занятость

Требования: мужчины с практикой и стажем вождения,права категории C , D

Знание языков: украинский,русский ,чешский плюсом

Условия работы:

• официальное трудоустройство

• километраж 0. 14 евроцентов

• жилье обсуждается с координатором для водителя автобуса, водителя фур-в оборудованном месте в кабине.

• группы по 8 человек

• еженедельные авансы по 1000-1500 крон

Обязанности: перевозка фур и автобусов по Европе.

Вся информация по телефону +420775536404 Наталья

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