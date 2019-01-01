Водитель категории C и D

Берем по польским визам
К работе можно приступить с 25/10
Перегонка новых фур (только голова,без прицепа) и автобусов по Европе, База в Чехии: Карловы Вары.
Занятость: Полная занятость
Требования: мужчины с практикой и стажем вождения,права категории C , D
Знание языков: украинский,русский ,чешский плюсом
Условия работы:
• официальное трудоустройство
• километраж 0. 14 евроцентов
• жилье обсуждается с координатором для водителя автобуса, водителя фур-в оборудованном месте в кабине.
• группы по 8 человек
• еженедельные авансы по 1000-1500 крон
Обязанности: перевозка фур и автобусов по Европе.
Вся информация по телефону +420775536404 Наталья
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Natalia Prace CZ
workabroadcz@gmail.com
+420775536404