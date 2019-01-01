Описание

Контроль качества на предприятии MAGNA



Необходимые документы: паспорт Евросоюза, ПМЖ, рабочая карта



Место работы: české velenice CR

Зарплата: 130 крон/час грубого+ приплатки:

пресчасы +25 % (8 часов оплачивается по 130 грубыми и 4 часа +25%)

ночные +25%( с 22-06)

работа в выходные +50%

праздники +100 %

грубая зп 37927 крон (21 рабочий день по 11,5 часов + 1 Суббота 7,5 часов)

купоны на еду в размере 40 крон



Опыт работы: не требуется



Количество рабочих часов: около 250 часов в месяц ( 8/12 часов в день)

Рабочий график: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00

Проживание: квартиры, предоставляется бесплатно

Пол сотрудников: мужской, женский



Дополнительная информация: знание чешского языка не обязательно.

Фото жилья-по запросу.