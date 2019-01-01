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Контроль качества на предприятии MAGNA

Размещено Сегодня 14:35
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
130 CZK
Компания
Work Abroad CZ
Описание

Контроль качества на предприятии MAGNA

Необходимые документы: паспорт Евросоюза, ПМЖ, рабочая карта

Место работы: české velenice CR
Зарплата: 130 крон/час грубого+ приплатки:
пресчасы +25 % (8 часов оплачивается по 130 грубыми и 4 часа +25%)
ночные +25%( с 22-06)
работа в выходные +50%
праздники +100 %
грубая зп 37927 крон (21 рабочий день по 11,5 часов + 1 Суббота 7,5 часов)
купоны на еду в размере 40 крон

Опыт работы: не требуется

Количество рабочих часов: около 250 часов в месяц ( 8/12 часов в день)

Рабочий график: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00
Проживание: квартиры, предоставляется бесплатно
Пол сотрудников: мужской, женский

Дополнительная информация: знание чешского языка не обязательно.
Фото жилья-по запросу.

Контакты:

Natalia Prace CZ

workabroadcz@gmail.com

+420775536404



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