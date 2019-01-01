Работа на складе спорттоваров Спортисимо

Описание

ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ: Страна: Чехия Город: Rudná u Prahy Занятость: Полная занятость Виза: делаем трудовую карту на 2 года,берем с трывалыми побытами и паспортами ЕС Зарплата: 30800-37800 крон чистыми Позиция: работник склада УСЛОВИЯ РАБОТЫ: официальное трудоустройство 220-270 часов в месяц 140 крон в час чистыми при необходимости помогаем с поиском жилья еженедельные авансы по 1000 крон РАБОЧИЙ ГРАФИК: понедельник-пятница по 8 часов до тех пор пока вы обучетесь после того как начинаете выполнять больше 80% от нормы, вам ведущий предлагает работать по 10-12 часов за счет чего и выходит 220-270 часов в месяц ТРЕБОВАНИЯ: мужчины/женщины от 18-50 лет примем на работу сотрудников с 2х готовыми чешскими визами и с паспортами Евросоюза внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость ЗАДАЧА: обработка товара распаковать-запаковать товар означить, сортировка, манипуляции с товаром обслуживание манипуляционной техники и погрузчика, остальных приспособлений касающихся загрузки и разгрузки товара