Работа на складе спорттоваров Спортисимо

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Размещено Сегодня 14:37
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
140 CZK
Компания
Work Abroad CZ
Описание

ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ: Страна: Чехия Город: Rudná u Prahy Занятость: Полная занятость Виза: делаем трудовую карту на 2 года,берем с трывалыми побытами и паспортами ЕС Зарплата: 30800-37800 крон чистыми Позиция: работник склада УСЛОВИЯ РАБОТЫ: официальное трудоустройство 220-270 часов в месяц 140 крон в час чистыми при необходимости помогаем с поиском жилья еженедельные авансы по 1000 крон РАБОЧИЙ ГРАФИК: понедельник-пятница по 8 часов до тех пор пока вы обучетесь после того как начинаете выполнять больше 80% от нормы, вам ведущий предлагает работать по 10-12 часов за счет чего и выходит 220-270 часов в месяц ТРЕБОВАНИЯ: мужчины/женщины от 18-50 лет примем на работу сотрудников с 2х готовыми чешскими визами и с паспортами Евросоюза внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость ЗАДАЧА: обработка товара распаковать-запаковать товар означить, сортировка, манипуляции с товаром обслуживание манипуляционной техники и погрузчика, остальных приспособлений касающихся загрузки и разгрузки товара

Контакты:

workabroadcz@gmail.com

+420775536404



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