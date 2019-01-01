Вакансия Столяра

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e-mail: workabroadcz@gmail.com
Наталья
ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ:
Страна: Чехия
Город: Zlín
Занятость: Полная занятость
Зарплата: 25000-27000 крон
Позиция: лакировщик/столяр
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
250-270 часов
100 крон в час
официальное трудоустройство
проживание бесплатное по 2-3 человека в комнате (10 минут до предприятия)
еженедельные авансы по 1000 крон
хорошие условия труда
РАБОЧИИ ГРАФИК:
рабочий график 6 дней в неделю
ТРЕБОВАНИЯ:
мужчины 18-45 лет
знание чешского языка (средний уровень)
опыт работы с деревом не менее 6 месяцев
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость
ЗАДАЧА:
самостоятельно-профессиональная столярная работа
работа со специальным ручным электрическим инструментом
написание и составления деталей из чертежа
совместное создание с мастером и конструктором технологий производства
лакировка деревянных деталей для изготовления мебели
проводить обработку поверхности отдельных частей изделий всеми видами красок в соответствии технологическими правилами
использовать защитные вспомогательные средства а также присмотр за подчиненными
Natalia Prace CZ
workabroadcz@gmail.com
+420775536404