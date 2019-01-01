Вакансия Столяра

Описание

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e-mail: workabroadcz@gmail.com

Наталья

ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ:

Страна: Чехия

Город: Zlín

Занятость: Полная занятость

Зарплата: 25000-27000 крон

Позиция: лакировщик/столяр

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

250-270 часов

100 крон в час

официальное трудоустройство

проживание бесплатное по 2-3 человека в комнате (10 минут до предприятия)

еженедельные авансы по 1000 крон

хорошие условия труда

РАБОЧИИ ГРАФИК:

рабочий график 6 дней в неделю

ТРЕБОВАНИЯ:

мужчины 18-45 лет

знание чешского языка (средний уровень)

опыт работы с деревом не менее 6 месяцев

внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость

ЗАДАЧА:

самостоятельно-профессиональная столярная работа

работа со специальным ручным электрическим инструментом

написание и составления деталей из чертежа

совместное создание с мастером и конструктором технологий производства

лакировка деревянных деталей для изготовления мебели

проводить обработку поверхности отдельных частей изделий всеми видами красок в соответствии технологическими правилами

использовать защитные вспомогательные средства а также присмотр за подчиненными