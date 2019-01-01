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Teplice,Ústí nad Labem

Вакансия Столяра

Размещено Сегодня 14:40
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
100 CZK
Компания
Work Abroad CZ
Описание

По всем вопросам обращайтесь
+420775536404 Viber, WhatsApp
e-mail: workabroadcz@gmail.com
Наталья

ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ:

Страна: Чехия

Город: Zlín

Занятость: Полная занятость

Зарплата: 25000-27000 крон

Позиция: лакировщик/столяр

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

250-270 часов
100 крон в час
официальное трудоустройство
проживание бесплатное по 2-3 человека в комнате (10 минут до предприятия)
еженедельные авансы по 1000 крон
хорошие условия труда

РАБОЧИИ ГРАФИК:
рабочий график 6 дней в неделю

ТРЕБОВАНИЯ:
мужчины 18-45 лет
знание чешского языка (средний уровень)
опыт работы с деревом не менее 6 месяцев
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость

ЗАДАЧА:
самостоятельно-профессиональная столярная работа
работа со специальным ручным электрическим инструментом
написание и составления деталей из чертежа
совместное создание с мастером и конструктором технологий производства
лакировка деревянных деталей для изготовления мебели
проводить обработку поверхности отдельных частей изделий всеми видами красок в соответствии технологическими правилами
использовать защитные вспомогательные средства а также присмотр за подчиненными

Контакты:

Natalia Prace CZ

workabroadcz@gmail.com

+420775536404



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