Страна: Чехия
Город: Jindřichův Hradec
Занятость: Полная занятость
Виза: оформляем пакет документов под изготовление трудовой карты на 2 года
Зарплата: 25000-28000 крон чистыми
Позиция: Оператор станка
мужчины/женщины/семейные пары 18-50 лет
принимаем сотрудников с ПМЖ, паспортами Евросоюза
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость
официальное трудоустройство
140 крон в час
200 часов в месяц
жилье предоставляется бесплатно
еженедельные авансы по 1000 крон
хорошие условия труда
собеседование кандидатов будут проводиться по понедельникам, четвергам и пятницам по предварительному согласованию
Александр
info-qmjobs.ue@mail.ru
+420774307622