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Оператор станка

Размещено 25 октября 11:13
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Слесарь, Сварщик
Регион
Jihočeský kraj
Город
Jindřichův Hradec
Заработная плата
27 000 CZK
Компания
QM-jobs.eu
Описание

Страна: Чехия
Город: Jindřichův Hradec
Занятость: Полная занятость
Виза: оформляем пакет документов под изготовление трудовой карты на 2 года
Зарплата: 25000-28000 крон чистыми
Позиция: Оператор станка

Требования

мужчины/женщины/семейные пары 18-50 лет
принимаем сотрудников с ПМЖ, паспортами Евросоюза
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость

Условия

официальное трудоустройство
140 крон в час
200 часов в месяц
жилье предоставляется бесплатно
еженедельные авансы по 1000 крон
хорошие условия труда
собеседование кандидатов будут проводиться по понедельникам, четвергам и пятницам по предварительному согласованию

Контакты:

Александр

info-qmjobs.ue@mail.ru

+420774307622



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