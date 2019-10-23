мужчины 18-50 лет практика вождения, права категории С, D знание языков: украинский, русский, чешский разговорный принимаем водителей на чешских и польских рабочих визах, с паспортами Евросоюза и 2-х годовыми рабочими визами внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость.

Условия

фициальное трудоустройство

километраж от 0.14-0.19 евроцентов

жилье для водителя автобуса будет обсуждаться с координатором

жилье для водителя фур будет предоставляться непосредственно в оборудованном месте в кабине

еженедельные авансы по 1000-1500 крон

группы по 8 человек

База находится в Karlovy Vary