Водитель C-D

Страна: Чехия
Занятость: Полная занятость
Зарплата: 37000-46000 крон чистыми
ЗАДАЧА:
перегонка новых фур (только голова, без прицепа) и автобусов по Европе
Позиция: Водитель
мужчины 18-50 лет
практика вождения, права категории С, D
знание языков: украинский, русский, чешский разговорный
принимаем водителей на чешских и польских рабочих визах, с паспортами Евросоюза и 2-х годовыми рабочими визами
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость.
официальное трудоустройство
километраж от 0.14-0.19 евроцентов
жилье для водителя автобуса будет обсуждаться с координатором
жилье для водителя фур будет предоставляться непосредственно в оборудованном месте в кабине
еженедельные авансы по 1000-1500 крон
группы по 8 человек
База находится в Karlovy Vary
Александр
info-qmjobs.eu@mail.ru
+420774307622