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QM-jobs Personální Agentura
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Водитель C-D

Размещено 05 ноября 15:13
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Дальнобойщик, Рабочий склада
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
1 700 EUR
Описание

Страна: Чехия
Занятость: Полная занятость
Зарплата: 37000-46000 крон чистыми
ЗАДАЧА:
перегонка новых фур (только голова, без прицепа) и автобусов по Европе
Позиция: Водитель

Требования

мужчины 18-50 лет
практика вождения, права категории С, D
знание языков: украинский, русский, чешский разговорный
принимаем водителей на чешских и польских рабочих визах, с паспортами Евросоюза и 2-х годовыми рабочими визами
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость.

Условия

официальное трудоустройство
километраж от 0.14-0.19 евроцентов
жилье для водителя автобуса будет обсуждаться с координатором
жилье для водителя фур будет предоставляться непосредственно в оборудованном месте в кабине
еженедельные авансы по 1000-1500 крон
группы по 8 человек
База находится в Karlovy Vary

Контакты:

Александр

info-qmjobs.eu@mail.ru

+420774307622



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