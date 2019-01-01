Менеджер поддержки в управляющую компанию в Праге

Описание

Управляющая компания с крупной сетью апартаментов в Праге приглашает в свою команду на полный рабочий день на вакансию: Менеджер поддержки

Обязанности:

- обеспечение стабильной работы и поддержание основных активов в рабочем состоянии

- заселение гостей

- контроль проведения уборки

- решение технических вопросов

- продажа доп. услуг компании

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