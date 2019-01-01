Менеджер поддержки в управляющую компанию в Праге

Управляющая компания с крупной сетью апартаментов в Праге приглашает в свою команду на полный рабочий день на вакансию: Менеджер поддержки
Обязанности:
- обеспечение стабильной работы и поддержание основных активов в рабочем состоянии
- заселение гостей
- контроль проведения уборки
- решение технических вопросов
- продажа доп. услуг компании
Ждем ваших резюме!
- мужчина 20 - 35 лет,
- умение общаться с людьми
- знание чешского, английского
- водительские права «В»
- офис с парковкой в центре Праги
- гибкий график с 10:00 до 18:00
- стабильный заработок 25 000 Крон + %
- фирменный телефон
- возможность карьерного роста
- бонусы, премии
Prague AP
pragueap@seznam.cz
+420608912807