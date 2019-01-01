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Менеджер поддержки в управляющую компанию в Праге

Размещено 07 ноября 23:58
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Prague AP
Описание

Управляющая компания с крупной сетью апартаментов в Праге приглашает в свою команду на полный рабочий день на вакансию: Менеджер поддержки
Обязанности:
- обеспечение стабильной работы и поддержание основных активов в рабочем состоянии
- заселение гостей
- контроль проведения уборки
- решение технических вопросов
- продажа доп. услуг компании

Ждем ваших резюме!

Требования

- мужчина 20 - 35 лет,
- умение общаться с людьми
- знание чешского, английского
- водительские права «В»

Условия

- офис с парковкой в центре Праги
- гибкий график с 10:00 до 18:00
- стабильный заработок 25 000 Крон + %
- фирменный телефон
- возможность карьерного роста
- бонусы, премии

Контакты:

Prague AP

pragueap@seznam.cz

+420608912807



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