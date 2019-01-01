Автосервису в центре Праги срочно требуется администратор

Автосервису в центре Праги срочно требуется мужчина администратор на постоянную работу. Обязательно легальное пребывание в ЧР и отличный разговорный чешский язык.
- Отличный разговорный и грамотный письменный чешский
- Базовое знание устройства автомобиля
- Опрятный внешний вид
- Пунктуальность и ответственность
Обязанности
- Встреча и первичная консультация клиентов
- Работа с интернет- заявками и обращениями
- Запись на сервис
- Ведение соц. сетей
- Оформление заказ-нарядов и их наполнение
- Составление отчетности
- Размер оклада зависит от времени работы (возможна частичная занятость)
- Возможность обслуживания собственного авто по себестоимости
- Фирменный телефон/компьютер
- Ведение соц. сетей
- Оформление заказ-нарядов и их наполнение
- Составление отчетности
Nikolay Velichkin
velichkin.n@seznam.cz
608740270