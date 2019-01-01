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Автосервису в центре Праги срочно требуется администратор

Размещено 10 ноября 12:42
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
Drivelab s.r.o.
Описание

Автосервису в центре Праги срочно требуется мужчина администратор на постоянную работу.  Обязательно легальное пребывание в ЧР и отличный разговорный чешский язык.

Требования

- Отличный разговорный и грамотный письменный чешский
- Базовое знание устройства автомобиля
- Опрятный внешний вид
- Пунктуальность и ответственность

Обязанности

- Встреча и первичная консультация клиентов
- Работа с интернет- заявками и обращениями
- Запись на сервис
- Ведение соц. сетей
- Оформление заказ-нарядов и их наполнение
- Составление отчетности

Условия

- Размер оклада зависит от времени работы (возможна частичная занятость)
- Возможность обслуживания собственного авто по себестоимости
- Фирменный телефон/компьютер
- Ведение соц. сетей
- Оформление заказ-нарядов и их наполнение
- Составление отчетности

Контакты:

Nikolay Velichkin

velichkin.n@seznam.cz

608740270



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