администратор в студию красоты и школу макияжа

администрирование записи, общение с клиентом согласно корпоративным стандартам;
обслуживание клиента в салоне, создание атмосферы гостеприимства;
координация графиков мастеров, работа с временными накладками и пр.;
администрирование процессов учета материалов в салоне;
консультирование и продажа косметики для домашнего применения
поддержание порядка и уборка помещения
• приятная внешность и общительность
• грамотная понятная речь
• желание учиться новому
• знание чешского и (желательно) английского языков
• легальное пребывание в ЧР (чешская виза)
• отсутствие вредных привычек
• пунктуальность
• опыт работы не обязателен
график: 8 часов в день, 5 дней в неделю (с 10:00 до 18:00), два выходных в неделю;
О компании:
Makeup Group - это студия красоты с широким спектром услуг, школа макияжа аккредитованная Министерством образования ЧР и косметический магазин с продукцией с США и Канады. Фирма основана в Чехии в 2011 году, продолжает развиваться и расти, имеет многочисленные награды за инновации в области косметики. На данный момент находится в стадии реорганизации. Будем рады видеть Вас в нашей команде!
www.makeupgroup.cz
Елена Басараб
elena@makeupgroup.cz