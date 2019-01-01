администратор в студию красоты и школу макияжа

Тип занятости Полный день Профессия Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 8 Заработная плата не указана

Описание администрирование записи, общение с клиентом согласно корпоративным стандартам;

обслуживание клиента в салоне, создание атмосферы гостеприимства;

координация графиков мастеров, работа с временными накладками и пр.;

администрирование процессов учета материалов в салоне;

консультирование и продажа косметики для домашнего применения

поддержание порядка и уборка помещения

Требования • приятная внешность и общительность

• грамотная понятная речь

• желание учиться новому

• знание чешского и (желательно) английского языков

• легальное пребывание в ЧР (чешская виза)

• отсутствие вредных привычек

• пунктуальность

• опыт работы не обязателен

Условия график: 8 часов в день, 5 дней в неделю (с 10:00 до 18:00), два выходных в неделю;